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Онколог назвал причину 95% случаев рака 

Мира Маркина 11 часов назад
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Фото: depositphotos.com
Онколог, хирург Иван Карасев раскрыл причину появления онкологии в 95% случаев.
По словам медика, злокачественные новообразования в организме зачастую формируются из-за воспалительного процесса.

«95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль»,

— пояснил доктор порталу "МедикФорум".
Онколог также добавил, что спровоцировать рак может регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при этом выделяются вторичные желчные кислоты, которые пагубно влияют на стенку толстой кишки. Вследствие возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака, заключил Карасев.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о "главном враге" рака.
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