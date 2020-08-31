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Кардиологи рассказали о боли, которая требует срочного обращения к врачу 

Мира Маркина 4 часа назад
Кардиологи назвали боль, при которой надо к врачу
Фото: depositphotos.com
Эксперты из Европейского общества кардиологов рассказали, как правильно практиковать физические нагрузки при рисках сердечных недугов, и когда состояние требует медицинского вмешательства.
В первую очередь насторожить должна боль в груди, которая длится более 15 минут. В этом случае необходимо немедленно обратиться в скорую помощь.
Кроме того, не следует откладывать поход к врачу при следующих симптомах: учащенное сердцебиение, необычная одышка и дискомфорт в груди.
Если данные симптомы появляются во время занятий спортом, следует уменьшить физическую активность.
При этом, как отметили специалисты из Лондонского университета, регулярные умеренные физические нагрузки не только предотвращают болезни сердца, но также снижают вероятность преждевременной смерти у тех, кто уже страдает от сердечных недугов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать смерти от сердечной недостаточности.
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