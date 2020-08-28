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Выяснилось, как избежать смерти от сердечной недостаточности 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как избежать смерти от сердечной недостаточности
Фото: depositphotos.com
Американские ученые выяснили, как избежать смерти от сердечной недостаточности. По мнению специалистов, людям с такой проблемой необходимо делать прививки от гриппа и пневмонии.
Ученые проанализировали данные почти трех миллионов американцев с сердечной недостаточностью. Средний возраст пациентов составил 70 лет. Они попали в больницу в 2010-2014 годах. Вакцину от гриппа и пневмонии в год госпитализации получили только по 1,4 процента пациентов.
Как оказалось, уровень смертности был значительно ниже у тех, кто прошел вакцинацию: 1,3 процента против 3,6.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найден способ сделать рак мозга безопасным.
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