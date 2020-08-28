Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ сделать рак мозга безопасным 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Найден способ обезопасить рак мозга
Фото: depositphotos
Ученые Университета Макмастера в Канаде нашли способ эффективного лечения особо опасных разновидностей рака мозга у детей. Об этом сообщает MedicalXpress.
Моллеккулы, способные активировать сигнальный путь Wnt, позволяют сделать эффективным лечение злокачественной опухоли головного мозга. У опухоли есть четыре подтипа. Первая группа наиболее безопасна и редко приводит к летальном исходу, а остальные агрессивны и способствуют возникновению метастазов, которые приводят к смерти 20-30 процентов пациентов.
Медуллобластомы первой группы также называются Wnt-подтипом, поскольку для них характерна активация сигнального пути Wnt, важного для нормального развития множества тканей и органов. Хотя известно, что Wnt-путь способствует появлению рака, в определенных условиях он становится ингибитором патологического процесса.
Эффективность препарата, активирующего Wnt-путь в опухолях по типу медуллобластомы, была доказана в ходе экспериментов на мышах, у которых наблюдалось снижение рост злокачественного новообразования и повышение выживаемости.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что секс может спасти от рака.
Комментарии 3
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему начинаются судороги
Почему начинаются судороги
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Как моментально удалить занозу
Как моментально удалить занозу
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
00:16
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение