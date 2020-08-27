Онколог объяснил, почему секс может спасти от рака

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Онколог рассказал, какое занятие может стать профилактикой рака 

Анастасия Иванова 1 час назад
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Фото: depositphotos
Кандидат медицинских наук и врач-окнолог Иван Карасев рассказал о том, какое занятие может стать профилактикой рака.
Регулярная половая жизнь помогает поддерживать стабильный гормональный уровень. Это важно для профилактики рака молочной железы.
Среди факторов развития рака предстательной железы можно выделить застойные явления, хроническое воспаление, ожирение. Если у мужчины регулярная половая жизнь, то проблем с весом у него, скорее всего, не будет, а эякуляция станет профилактикой для развития патологий.
Врач отметил, что «рак не любит» здоровый образ жизни и физические нагрузки. Поэтому осторожнее нужно относиться и к употреблению жареного мяса, колбасы, ветчины и прочих продуктов этого типа.

«При их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака. Вполне нормально раз в 10-15 дней поехать на дачу, пожарить шашлык или съесть колбасу. На постоянной основе нужно есть больше овощей, фруктов», — порекомендовал кандидат медицинских наук.

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Болезни и лекарства , Иван Карасев
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