Онколог объяснил, почему секс может спасти от рака

Кандидат медицинских наук и врач-окнолог Иван Карасев рассказал о том, какое занятие может стать профилактикой рака.

Регулярная половая жизнь помогает поддерживать стабильный гормональный уровень. Это важно для профилактики рака молочной железы.

Среди факторов развития рака предстательной железы можно выделить застойные явления, хроническое воспаление, ожирение. Если у мужчины регулярная половая жизнь, то проблем с весом у него, скорее всего, не будет, а эякуляция станет профилактикой для развития патологий.

Врач отметил, что «рак не любит» здоровый образ жизни и физические нагрузки. Поэтому осторожнее нужно относиться и к употреблению жареного мяса, колбасы, ветчины и прочих продуктов этого типа.