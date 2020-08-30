Назван простой способ снизить давление

Ученые из университета Ла Троба в Мельбурне провели исследование и выяснили, как снизить артериальное давление.

Эксперты отобрали 50 добровольцев, 25 из которых в течение трех недель употребляли оливковое масло первого отжима, а другие 25 — рафинированное масло. При этом в ходе эксперимента участники не принимали медикаменты.

В результате у людей из первой группы центральное артериальное давление снизилось на 2,5% и на 2% периферическое систолическое.

По словам ученых, такой эффект объясняется тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. Кроме того, в нем содержатся полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.