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Ученые назвали простой способ снизить давление 

Мира Маркина 14 часов назад
Назван простой способ снизить давление
Фото: depositphotos.com
Ученые из университета Ла Троба в Мельбурне провели исследование и выяснили, как снизить артериальное давление.
Эксперты отобрали 50 добровольцев, 25 из которых в течение трех недель употребляли оливковое масло первого отжима, а другие 25 — рафинированное масло. При этом в ходе эксперимента участники не принимали медикаменты.
В результате у людей из первой группы центральное артериальное давление снизилось на 2,5% и на 2% периферическое систолическое.
По словам ученых, такой эффект объясняется тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. Кроме того, в нем содержатся полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы способы поднять давление без лекарств.
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