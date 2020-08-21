Названы способы поднять давление без лекарств 

Пониженное давление ощущается как слабость и сонливость. Людей с пониженным давлением меньше, поэтому их проблемы широко не обсуждают, но поднять давление не просто, как кажется.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин перечислил способы, которые могут помочь при пониженном давлении. По его словам, гипертоникам необходимо пить больше воды в течение дня.

"Посчитайте, какое количество воды вы выпиваете за день в течение дня и увеличьте его в полтора раза", — посоветовал доктор.

Кроме того, людям с пониженным давлением стоит добавить в рацион соленые продукты, которые будут задерживать жидкость и увеличивать давление, и несколько чашек кофе для стимуляции тонуса кровеносных сосудов.

Занятия с кистевым эспандером в течение пяти минут способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие.