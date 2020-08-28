Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал вызывающие рак болезни 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Мясников назвал вызывающие рак болезни
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие болезни могут привести к онкологии. Вопрос был поднят в эфире программы "О самом главном".
По словам Мясникова, к вызывающим рак болезням относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусные гепатиты, гастрит или язва, а также воспалительные заболевания кишечника и хроническая обструктивная болезнь легких.

"Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — сказал врач.

Он добавил, что снизить риск заболевания раком печени и шейки матки можно, сделав прививки от гепатита В и от ВПЧ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, какой доступный витамин продлевает жизнь.
Видео дня. Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
«Мутная история с пандемией»
«Мутная история с пандемией»
Как моментально удалить занозу
Как моментально удалить занозу
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
00:16
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение