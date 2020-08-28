Мясников назвал вызывающие рак болезни 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие болезни могут привести к онкологии. Вопрос был поднят в эфире программы "О самом главном".

По словам Мясникова, к вызывающим рак болезням относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусные гепатиты, гастрит или язва, а также воспалительные заболевания кишечника и хроническая обструктивная болезнь легких.

"Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", — сказал врач.

Он добавил, что снизить риск заболевания раком печени и шейки матки можно, сделав прививки от гепатита В и от ВПЧ.