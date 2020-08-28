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Доступный витамин может продлить жизнь 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Выяснилось, какой доступный витамин продлевает жизнь
Фото: depositphotos
Врачи из Университета Восточной Англии пришли к выводу, что витамин C способствует сохранению мышечной массы после 50 лет и снижает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Eurekalert.
Зарубежные исследователи оценили данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет. Выяснилось, что люди, которые употребляют достаточно витамина C, гораздо лучше сохраняли мышечную массу после 50 лет.
У тех, кто витамин C не употреблял, теряется до одного процента мышечной массы ежегодно. А потеря мышечной массы грозит возникновением множества проблем со здоровьем.

«Это связано с развитием саркопении — атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, появлением возрастной слабости, общим снижением качества жизни, преждевременными старением и смертью», — пояснил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич.

Получить необходимую порцию витамина C можно, если есть цитрусовые, но предварительно необходим проконсультироваться с врачом, тоже самое касается и употребления витаминов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с организмом, если два месяца пить воду с лимоном.
Комментарии 1
ЗОЖ
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