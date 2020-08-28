Выяснилось, какой доступный витамин продлевает жизнь

Врачи из Университета Восточной Англии пришли к выводу, что витамин C способствует сохранению мышечной массы после 50 лет и снижает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Eurekalert.

Зарубежные исследователи оценили данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет. Выяснилось, что люди, которые употребляют достаточно витамина C, гораздо лучше сохраняли мышечную массу после 50 лет.

У тех, кто витамин C не употреблял, теряется до одного процента мышечной массы ежегодно. А потеря мышечной массы грозит возникновением множества проблем со здоровьем.

«Это связано с развитием саркопении — атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, появлением возрастной слабости, общим снижением качества жизни, преждевременными старением и смертью», — пояснил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич.

Получить необходимую порцию витамина C можно, если есть цитрусовые, но предварительно необходим проконсультироваться с врачом, тоже самое касается и употребления витаминов.