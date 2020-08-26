Антивитамины стали спасением человечества 

Немецкие ученые из Геттингенского университета выяснили, что антивитамины могут стать подходящей заменой антибиотикам, к которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость.

Данные препараты могут помочь в борьбе с резистентными микроорганизмами, которые угрожают человечеству неизлечимыми инфекциями.

В данный момент ученые описали только три встречающихся в природе антивитамина: розеофлавин (RoF), который заменяет витамин B2 (рибофлавин), гинкготоксин (GT), являющийся антивитамином B6 (пиридоксин) и 2'-метокситиамин (MTh), который можно ошибочно принять за B1 (тиамин). По структуре антивитамины напоминают витаминные эквиваленты, но при этом у них есть различия, которые могут навредить организму, ведь он не в состоянии отличить их друг от друга. Они подавляют функции настоящих витаминов и оказывают токсический эффект.