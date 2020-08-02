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Стало известно, какие витамины нужно принимать после коронавируса 

Полина Алферова 2 часа назад
Стало известно, какие витамины нужны после COVID-19
Фото: Pixabay
Завотделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» посоветовала переболевшим коронавирусной инфекцией принимать витамины группы B, а также витамин D.
Также медик подчеркнула, что нужно больше гулять и соблюдать режим дня. И, конечно, придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий — минимальный»

При этом не стоит оттягивать обращение к врачу, если у вас появились симптомы простуды.
Ранее «Рамблер» писал, что 5 427 новых случаев коронавируса выявлено в России.
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