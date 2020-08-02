5 427 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 427 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 850 870 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 649 человек. Скончались 70 человек. За все время выздоровели 650 173 человека, зафиксировано 14 128 летальных исходов.
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Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно, как распознать коронавирусный кашель.