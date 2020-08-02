Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 427 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 3 часа назад
5 427 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: Pixabay
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 427 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 850 870 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 649 человек. Скончались 70 человек. За все время выздоровели 650 173 человека, зафиксировано 14 128 летальных исходов.
  1. Москва — 664 
  2. Свердловская область — 199 
  3. Ханты-Мансийский АО — 168 
  4. Санкт-Петербург — 163 
  5. Московская область — 157 
  6. Нижегородская область — 146 
  7. Иркутская область — 143 
  8. Мурманская область — 137 
  9. Красноярский край — 134 
  10. Ростовская область — 131 
  11. Оренбургская область — 110 
  12. Челябинская область — 109 
  13. Алтайский край — 109 
  14. Хабаровский край — 109 
  15. Ставропольский край — 108 
  16. Ямало-Ненецкий АО — 108 
  17. Омская область — 108 
  18. Краснодарский край — 107 
  19. Новосибирская область — 104 
  20. Ульяновская область — 102 
  21. Приморский край — 101 
  22. Саратовская область — 95 
  23. Волгоградская область — 91 
  24. Тюменская область — 90 
  25. Воронежская область — 88 
  26. Пермский край — 85 
  27. Архангельская область — 75 
  28. Кемеровская область — 75 
  29. Сахалинская область — 60 
  30. Республика Саха (Якутия) — 54 
  31. Томская область — 51 
  32. Кировская область — 49 
  33. Пензенская область — 49 
  34. Самарская область — 47 
  35. Республика Карелия — 45 
  36. Республика Коми — 45 
  37. Белгородская область — 44 
  38. Республика Дагестан — 42 
  39. Ярославская область — 41 
  40. Ленинградская область — 39 
  41. Астраханская область — 37 
  42. Чувашская Республика — 37 
  43. Республика Крым — 37 
  44. Псковская область — 36 
  45. Курганская область — 36 
  46. Республика Бурятия — 36 
  47. Республика Башкортостан — 35 
  48. Орловская область — 32 
  49. Республика Мордовия — 31 
  50. Республика Татарстан — 31 
  51. Брянская область — 30 
  52. Курская область — 30 
  53. Рязанская область — 29 
  54. Тверская область — 29 
  55. Калужская область — 28 
  56. Тамбовская область — 28 
  57. Тульская область — 28 
  58. Республика Адыгея — 28 
  59. Ивановская область — 27 
  60. Костромская область — 27 
  61. Вологодская область — 27 
  62. Республика Алтай — 27 
  63. Владимирская область — 25 
  64. Смоленская область — 25 
  65. Новгородская область — 25 
  66. Амурская область — 25 
  67. Камчатский край — 23 
  68. Республика Тыва — 22 
  69. Республика Хакасия — 21 
  70. Магаданская область — 21 
  71. Республика Ингушетия — 20 
  72. Удмуртская Республика — 20 
  73. Калининградская область — 19 
  74. Республика Калмыкия — 19 
  75. Кабардино-Балкарская Республика — 15 
  76. Республика Марий Эл — 14 
  77. Липецкая область — 13 
  78. Карачаево-Черкесская Республика — 12 
  79. Забайкальский край — 12 
  80. Республика Северная Осетия — 11 
  81. Чеченская Республика — 10 
  82. Севастополь — 3 
  83. Чукотский АО — 2 
  84. Ненецкий АО — 1 
  85. Еврейская АО — 1
Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно, как распознать коронавирусный кашель.
Видео дня. Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
На российском курорте вспышка инфекционной болезни
Онколог назвал причины горечи во рту
Онколог назвал причины горечи во рту
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
00:18
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение