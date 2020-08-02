5 427 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 427 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 850 870 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 649 человек. Скончались 70 человек. За все время выздоровели 650 173 человека, зафиксировано 14 128 летальных исходов.

Москва — 664 Свердловская область — 199 Ханты-Мансийский АО — 168 Санкт-Петербург — 163 Московская область — 157 Нижегородская область — 146 Иркутская область — 143 Мурманская область — 137 Красноярский край — 134 Ростовская область — 131 Оренбургская область — 110 Челябинская область — 109 Алтайский край — 109 Хабаровский край — 109 Ставропольский край — 108 Ямало-Ненецкий АО — 108 Омская область — 108 Краснодарский край — 107 Новосибирская область — 104 Ульяновская область — 102 Приморский край — 101 Саратовская область — 95 Волгоградская область — 91 Тюменская область — 90 Воронежская область — 88 Пермский край — 85 Архангельская область — 75 Кемеровская область — 75 Сахалинская область — 60 Республика Саха (Якутия) — 54 Томская область — 51 Кировская область — 49 Пензенская область — 49 Самарская область — 47 Республика Карелия — 45 Республика Коми — 45 Белгородская область — 44 Республика Дагестан — 42 Ярославская область — 41 Ленинградская область — 39 Астраханская область — 37 Чувашская Республика — 37 Республика Крым — 37 Псковская область — 36 Курганская область — 36 Республика Бурятия — 36 Республика Башкортостан — 35 Орловская область — 32 Республика Мордовия — 31 Республика Татарстан — 31 Брянская область — 30 Курская область — 30 Рязанская область — 29 Тверская область — 29 Калужская область — 28 Тамбовская область — 28 Тульская область — 28 Республика Адыгея — 28 Ивановская область — 27 Костромская область — 27 Вологодская область — 27 Республика Алтай — 27 Владимирская область — 25 Смоленская область — 25 Новгородская область — 25 Амурская область — 25 Камчатский край — 23 Республика Тыва — 22 Республика Хакасия — 21 Магаданская область — 21 Республика Ингушетия — 20 Удмуртская Республика — 20 Калининградская область — 19 Республика Калмыкия — 19 Кабардино-Балкарская Республика — 15 Республика Марий Эл — 14 Липецкая область — 13 Карачаево-Черкесская Республика — 12 Забайкальский край — 12 Республика Северная Осетия — 11 Чеченская Республика — 10 Севастополь — 3 Чукотский АО — 2 Ненецкий АО — 1 Еврейская АО — 1