Названа опасность чистки ушей 

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, чем может быть опасна регулярная чистка ушей. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что регулярная чистка ушей может повысить риск заражения инфекцией. Он отметил, что, когда родители учат детей чистить уши, они забывают о том, что с этим можно переусердствовать. Ушная сера необходима в небольшом количестве, чтобы защищать кожу слухового прохода. Она отличается от той, которая находится на руках и ногах.

В качестве примера Лесков привел ситуацию, когда после купания в реке или озере у человека развивается отит. Ушная сера защищает от подобных инфекций.

Врач также добавил, что от большого количества серы в ухе вреда не будет. Он пояснил, что ее количество регулируется во время других жизненных процессов. Например, она выходит при жевании.