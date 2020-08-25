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Названа опасность чистки ушей 

Елизавета Назарова 44 минуты назад
Названа опасность чистки ушей
Фото: depositphotos.com
Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, чем может быть опасна регулярная чистка ушей. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
Эксперт объяснил, что регулярная чистка ушей может повысить риск заражения инфекцией. Он отметил, что, когда родители учат детей чистить уши, они забывают о том, что с этим можно переусердствовать. Ушная сера необходима в небольшом количестве, чтобы защищать кожу слухового прохода. Она отличается от той, которая находится на руках и ногах.
В качестве примера Лесков привел ситуацию, когда после купания в реке или озере у человека развивается отит. Ушная сера защищает от подобных инфекций.
Врач также добавил, что от большого количества серы в ухе вреда не будет. Он пояснил, что ее количество регулируется во время других жизненных процессов. Например, она выходит при жевании.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа причина появления рака легких у некурящих.
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Болезни и лекарства , Иван Лесков , ИА Sputnik
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