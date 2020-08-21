Кофе может спасти сотни тысяч людей от рака 

Исследователи выяснили, что если бы каждый человек пил хотя бы две чашки кофе в день, то от рака стало бы умирать на несколько сотен тысяч человек меньше. Об этом сообщается в статье журнала Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Как утверждают ученые, употребление двух-трех чашек кофе в день способно снизить риск развития болезни на 38 процентов, а риск смертности от того же заболевания — на 46 процентов. Также, если человек увеличивает потребление до четырех и более чаше в день, то риск снижается на 41 и 71 процент соответственно.

Группа ученых проанализировала связанную с раком печени статистику Global Burden of Disease 2016. За тот год было зарегистрировано 1,24 миллиона смертей от рака печени. И с учетом влияния на заболеваемость кофе мог спасти 452 861 человека при употреблении двух чашек в день и 723 287 человек при употреблении четырех чашек.