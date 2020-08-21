Стало известно, как легко улучшить работу мозга

Рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал в своем интервью радио Sputnik, что помогает мозгу эффективно выполнять свои функции.

Оказывается, все дело в хорошем кровоснабжении. Врач объяснил, что последствиями кровообращения могут стать головные боли, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, невозможность сосредоточиться и даже спутанность сознания.

Наладить ток крови можно при помощи лечебного массажа. Орлов советует использовать для этого массаж головы и ушей, в частности мочек. Помимо этого, он рекомендует прибегать к массажу кистей, стоп и точек на подушечках пальцев. Это позволяет улучшить кровообращение, а также снимает стресс, нервное напряжение и нормализует артериальное давление.