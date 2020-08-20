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Эксперт рассказал, какие органы больше всего подвержены раковым опухолям 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
Названы наиболее подверженные раку органы
Фото: depositphotos.com
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов рассказал, какие органы больше всего подвержены раку. Его слова приводит «Говорит Москва».
Оказалось, что в высокой зоне риска находятся молочные железы женщин, кожа со злокачественными опухолями, толстая и прямая кишка и также предстательная железа. Тем не менее, в 80-90% случаев от опухолей можно избавиться. Но только в том случае, если диагностировать ее на ранней стадии.
Кроме того, доктор отметил, что рак — это приобретенная болезнь, которая чаще всего встречается у пожилых людей. Поэтому Логинов категорически не согласен с мнением, что онкологические заболевания помолодели.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, как избавиться от запора без лекарств.
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Болезни и лекарства , Константин Титов
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