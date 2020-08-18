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Стало известно, как избавиться от запора без лекарств 

Елизавета Назарова 1 час назад
Выяснилось, как избавиться от запора без лекарств
Фото: depositphotos.com
Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, как можно победить запор, не прибегая к помощи таблеток. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Медик отметила, что чаще всего проблемы со стулом появляются из-за нарушения триады "вода, движение, клетчатка". Она обратила внимание на то, что, если человек не выполняет одно из условий, нужно его восполнить прежде, чем бороться с проблемой другими способами.
При этом нужно убедиться, что проблема не связана с заболеваниями в организме. Для этого нужно посетить врача и сдать мазок.

"Также убедитесь в том, что вы достаточно двигайтесь. Любые движения создают дополнительную перистальтику. В норме стул должен быть сразу после пробуждения, так как сформированные за ночь каловые массы будут давить на кишечник, вызывая позывы к дефекации", — отметила врач.

Она также объяснила третью часть про клетчатку. По словам Евдокимовой, этого полезного компонента должно быть в организме не много и не мало. Она отметила, что людям, которым кажется, что в их рационе недостаточно клетчатки, нужно добавить в пищу пектин или псиллиум. Врач отметила, что не стоит добавлять в пищу отруби.
Ранее "Рамблер" писал, правда ли, что зубной камень может привести к выпадению зубов.
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Болезни и лекарства , Ольга Евдокимова
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