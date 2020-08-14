В регионе РФ выявлены очаги птичьего гриппа

Замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов рассказал, что в России выявлены несколько очагов птичьего гриппа. Об этом сообщает "ТАСС".

Очаги птичьего гриппа выявлены в трех районах Омской области. Падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево и деревне Новотимофеевка. В населенных пунктах будет введен карантин. Инфицированных птиц уничтожат, а пострадавшим фермерам выплатят компенсацию.

Впервые в этом году очаг птичьего гриппа был обнаружен в Челябинской области в начале августа. Тогда вирус нашли в трупах четырех домашних гусей и дикой утки.

Напомним, что птичий грипп — это тяжелое вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.