В регионе РФ выявлены очаги птичьего гриппа

Замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов рассказал, что в России выявлены несколько очагов птичьего гриппа. Об этом сообщает "ТАСС".
Очаги птичьего гриппа выявлены в трех районах Омской области. Падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево и деревне Новотимофеевка. В населенных пунктах будет введен карантин. Инфицированных птиц уничтожат, а пострадавшим фермерам выплатят компенсацию.
Впервые в этом году очаг птичьего гриппа был обнаружен в Челябинской области в начале августа. Тогда вирус нашли в трупах четырех домашних гусей и дикой утки.
Напомним, что птичий грипп — это тяжелое вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.
Ранее "Рамблер" сообщал, как облегчить сезон гриппа в России.