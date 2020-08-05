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Выяснилось, как облегчить новый сезон гриппа в России 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как облегчить новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению медика, россиянам необходимо проявить ответственность в вопросе прививок.

«Все зависит от того, как будет проведена вакцинальная кампания», — заявил Александр Гинцбург.

Он отметил, что это поможет защититься от обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В и избежать серьезных последствий.

«Если не сделаем, то чревато тем, что старые прививки, которые мы делали в предыдущие годы, не будут нас защищать от новых антигенных вариантов штаммов гриппа, поэтому мы заболеем», — считает специалист.

Он посоветовал делать прививку от гриппа каждый сезон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам рассказали о новых типах гриппа.
Болезни и лекарства , Видео , Александр Гинцбург
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