Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как облегчить новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению медика, россиянам необходимо проявить ответственность в вопросе прививок.

«Все зависит от того, как будет проведена вакцинальная кампания», — заявил Александр Гинцбург.

Он отметил, что это поможет защититься от обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В и избежать серьезных последствий.

«Если не сделаем, то чревато тем, что старые прививки, которые мы делали в предыдущие годы, не будут нас защищать от новых антигенных вариантов штаммов гриппа, поэтому мы заболеем», — считает специалист.

Он посоветовал делать прививку от гриппа каждый сезон.