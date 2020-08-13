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Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", что первые признаки приближающейся смерти можно определить примерно за 10-15 дней.

"Если речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода".

Врач пояснил, что у больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Возможно также расширение зрачков и частые потери сознания.

Трифонов заметил, что при сердечной недостаточности стоит обратить внимание на резкие изменения, которые проявятся либо визуально, либо в виде неконтролируемых движений или выделений.