«Как смерть»: зараженным месяцами не становится лучше

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 миллионов. Неудивительно, что количество личных историй в Сети о своем опыте борьбы с вирусом стало гораздо больше.

Как выяснил "Рамблер", во всем мире появились онлайн-сообщества больных, которые не могут получить мед помощь или самостоятельно справиться с болезнью — люди рассказывают о своих методах и ищут поддержки.

При этом оказалось, что очень многие зараженные описывают свое состояние совсем не так, как пишут в СМИ о симптомах COVID-19. У них болезнь протекает иначе. Особенно страшно, когда все это длится месяцами и не заканчивается даже после отрицательного теста.

Так, девушка, чья болезнь не проходит уже несколько месяцев, поделилась своей ситуацией в Сети.

"Я болею больше трех месяцев c тяжелым дыханием, сердечными и неврологическими симптомами. У меня все еще температура и жар. Я остаюсь недееспособной целый сезон своей жизни. Недостаточно просто не умереть. Вы просто не хотите жить так.

И я не особенная. Группы поддержки по всему интернету трубят о том, что медицина не знает, что делать с сотнями тысяч больных COVID-19, которым месяцами не становится лучше", — рассказывает в Сети Дани Оливер из Буклина (Нью-Йорк).

Девушка просит обратить внимание на эту проблему, потому как Центры по контролю и профилактике заболеваний США не хотят добавлять в список симптомов, то, от чего многие люди страдают месяцами. Она перечислила проблемы, с которыми на самом деле сталкиваются тысячи больных коронавирусом.

"Экстремальная тахикардия. Мое сердце однажды неслось 160 ударами в минуту пока я просто спала.

Боль в грудной клетке, будто на ней кто-то сидит.

Боль в спине и ребрах, будто кто-то ударяет по вам бейсбольной битой.

Дикая усталость, которой раньше вы никогда не ощущали. Будто ваше тело просто отключили. Иногда я просто плакала от этого ощущения, потому что думала, что умираю.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом и диарея. У меня была диарея каждый день около двух месяцев…", — объяснила девушка.

Кроме того, многие жалуются на невыносимую тошноту, странные высыпания, лопнувшие сосуды и очень часто — одышка. На фоне болезни у некоторых людей возникают и проблемы с нервами вместе с паническими атаками.