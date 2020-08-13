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Популярную школьную прическу признали опасной 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названа школьная прическа, которая ведет к облысению
Фото: depositphotos
Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала в своем интервью на радио Sputnik, что тугие косички можно считать самой опасной школьной прической. Оказывается, делая аккуратные прически, мамы могут вовсе лишить своих детей волос.

«Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия».

Из-за длительного натяжения волосы начинают редеть на определенных участках головы. Врач предупредила, что данная форма алопеции (облысения) не лечится терапевтическим путем. Единственным способом восстановить волосы остается их хирургическая трансплантация.
По мнению врача, после школы и на ночь лучше всего распускать волосы, либо заплетать в свободную косу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что переболевшие COVID-19 жалуются на облысение.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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