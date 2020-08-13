Обнаружен новый способ лечить рак

Ученые из Университета Пердью в США опубликовали статью о новом сигнальном пути, который играет роль в развитии тяжелых видов рака: поджелудочной, печени, легких и других органов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сигнальный путь содержит проонкогенную фосфатазу PRL2, которая подавляет PTEN, другую фосфатазу, оказывающую противоопухолевую активность. Таким образом, PRL2 может быть мишенью для препаратов, лечащих рак. Это более эффективный подход, чем ингибирование PI3K-AKT, которое может обернуться побочными эффектами.

Киназы присоединяют фосфатные группы к белкам, а фосфатазы их удаляют, и оба типа фермента могут изменять белки таким образом, что клетки становятся злокачественными. PRL2 удаляет фосфат из аминокислоты тирозина в PTEN, делая последний подверженным деградации. Таким образом, тормозит развитие рака.