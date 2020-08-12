Похмелье и растяжки: необычные признаки развития рака 

Рак считается одной из самых распространенных и самых трудных для лечения болезней 21 века. Главная проблема состоит в том, что на ранних стадиях определить онкозаболение практически невозможно. Но внимательное отношение к телу не раз спасало людей. "Рамблер" выяснил, как это произошло.

Растяжки

Демельза Джефферис из Англии находилась в декретном отпуске. В какой-то момент женщина заметила растяжки на груди и, конечно, решила, что всему виной кормление. Однажды она решила провести депиляцию подмышек и обратила внимание, что растяжки увеличились, и забеспокоилась.

Внимательная женщина решила не ждать и обратилась к онкологу и не зря. Спустя время ей пришлось удалять опухоль. Демельзе удалось побороть рак, только потому что она вовремя обратила на странный симптом внимание.

Позже она заявила в СМИ, что хочет распространять информацию о том, что две минуты, потраченные на осмотр груди, могут спасти жизнь.

Похмелье

Лиззи Паркер было 38 лет, когда во время вечеринки она почувствовала сильную головную боль. Женщина подумала, что дело в возрасте, а похмелье началось раньше нужного. Но ни через день, ни через неделю боль не отступала. Когда мигрень стала невыносимой, она всё-таки обратилась к врачу.

Сначала врачи подумали, что дело в стрессе, но после томографии стало ясно, что это рак мозга 4-ой стадии. Опухоль в голове девушки была похожа на мячик для гольфа. Правда, неутешительные прогнозы сломили боевой дух Лиззи и ее любовь к жизни.

Девушка села на жесткую диету, исключила сахар и фастфуд, начала активное лечение и перенесла три операции на мозге. Врачи обещали ей год жизни, но она все еще с нами и продолжает бороться за свою жизнь, информируя людей о проблеме рака.