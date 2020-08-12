Названы необычные симптомы болезни Паркинсона 

Специалисты рассказали о необычных симптомах болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express.

Самые распространенные признаки заболевания — тремор, который, как правило, начинается в руках, замедленность движений и мышечная регидность.

Однако существуют еще и немоторные симптомы болезни Паркинсона, которые "могут причинять больше беспокойства и выводить из строя". Так, медики советуют обратить внимание на чрезмерное потоотделение, особенно рук и ног. Также при болезни Паркинсона появляются когнитивные и психические расстройства. Среди них — тревога, депрессия, проблемы с памятью, планированием и организацией деятельности.