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Названы необычные симптомы болезни Паркинсона 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Названы необычные симптомы болезни Паркинсона
Фото: depositphotos.com
Специалисты рассказали о необычных симптомах болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express.
Самые распространенные признаки заболевания — тремор, который, как правило, начинается в руках, замедленность движений и мышечная регидность.
Однако существуют еще и немоторные симптомы болезни Паркинсона, которые "могут причинять больше беспокойства и выводить из строя". Так, медики советуют обратить внимание на чрезмерное потоотделение, особенно рук и ног. Также при болезни Паркинсона появляются когнитивные и психические расстройства. Среди них — тревога, депрессия, проблемы с памятью, планированием и организацией деятельности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали опасное свойство аспирина.
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