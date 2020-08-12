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Ученые назвали опасное свойство аспирина 

Мира Маркина 1 час назад
Ученые из США и Австралии назвали опасное свойство аспирина. Специалисты выяснили, что аспирин способен ускорять рост злокачественных клеток в организме.
В исследовании приняли участие более 19 тысяч человек в возрасте 65-70 лет. У добровольцев не были обнаружены сердечно-сосудистые заболевания, деменция или физические недостатки.
В течение порядка пяти лет одна группа ежедневно принимала низкую дозу аспирина (100 мг), а вторая — плацебо. За это время рак развился у 981 человека из первой группы и у 952 из второй.
При этом эксперты выяснили, что аспирин на 19% повысил риск метастазов рака и на 22% — вероятность прогрессирования недуга до четвертой стадии.
У добровольцев, которым диагностировали рак на поздней стадии и которые принимали аспирин, риск смерти был на порядок выше, чем у участников плацебо-группы.
По словам старшего автора исследования, профессора Эндрю Т. Чана, аспирин может негативно влиять на течение рака у пожилых людей. Вот почему назначать данный препарат этой возрастной группе следует с осторожностью.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что найден способ побороть неизлечимый рак.
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Болезни и лекарства , Видео
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