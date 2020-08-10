Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ побороть неизлечимый рак 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Найден способ побороть неизлечимый рак
Фото: depositphotos
О новом способе терапии сообщили ученые Гарвардского университета в США. Они провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Metabolism.
В ходе экспериментов исследователи выяснили, что изменение метаболизма делает раковые клетки уязвимыми к терапии. Если применить препараты, кратковременно влияющие на метаболизм глутамина и синтез нуклеотидов, то это повысить выживаемость пациентов.
В настоящее время несколько компаний уже разрабатывают лекарственные средства, замедляющие метаболический путь глутамина. Исследователи надеются, что ингибиторы можно будет использовать в сочетании с химиотерапией для улучшения результатов лечения лейкемии и других раковых заболеваний.
Ранее "Рамблер" сообщал о ранних признаках развития рака.
Видео дня. Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики назвали признаки диабета на лице
Медики назвали признаки диабета на лице
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя
Кардиолог назвал допустимую суточную дозу алкоголя
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Что делать, если стреляет в ухе
03:20
Что делать, если стреляет в ухе
Народная медицина
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
01:14
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как убрать отложения солей на шее
01:40
Как убрать отложения солей на шее
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение