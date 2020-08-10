Найден способ побороть неизлечимый рак 

О новом способе терапии сообщили ученые Гарвардского университета в США. Они провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что изменение метаболизма делает раковые клетки уязвимыми к терапии. Если применить препараты, кратковременно влияющие на метаболизм глутамина и синтез нуклеотидов, то это повысить выживаемость пациентов.

В настоящее время несколько компаний уже разрабатывают лекарственные средства, замедляющие метаболический путь глутамина. Исследователи надеются, что ингибиторы можно будет использовать в сочетании с химиотерапией для улучшения результатов лечения лейкемии и других раковых заболеваний.