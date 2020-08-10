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Названы возможные признаки рака на его ранней стадии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы возможные признаки ранней стадии рака
Фото: depositphotos
Онкологические заболевания занимают место самых распространенных заболеваний мира, которые наиболее трудно поддаются лечению.
Основная проблема заключается в том, что рак тяжело обнаружить на ранних стадиях, когда лечение еще может помочь человеку. Для того чтобы вовремя обнаружить у себя раннюю стадию болезни, достаточно знать о нескольких симптомах.
Врачи говорят о том, что необходимо всегда следить за состоянием кожи. Если она потемнела, покрылась красными пятнами, приобрела желтоватый оттенок, то эти признаки могут сигнализировать о развивающимся раке.
Обратить внимание стоит и на резкие изменения в, казалось бы, обычных проявлениях организма. Например, резкое похудение, резкий рост волос или неожиданная утомляемость — все это может стать реакцией на развитие онкологии.
Ранее "Рамблер" сообщал о видах рака, которые считаются самыми опасными.
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