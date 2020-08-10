Названы возможные признаки ранней стадии рака

Онкологические заболевания занимают место самых распространенных заболеваний мира, которые наиболее трудно поддаются лечению.

Основная проблема заключается в том, что рак тяжело обнаружить на ранних стадиях, когда лечение еще может помочь человеку. Для того чтобы вовремя обнаружить у себя раннюю стадию болезни, достаточно знать о нескольких симптомах.

Врачи говорят о том, что необходимо всегда следить за состоянием кожи. Если она потемнела, покрылась красными пятнами, приобрела желтоватый оттенок, то эти признаки могут сигнализировать о развивающимся раке.

Обратить внимание стоит и на резкие изменения в, казалось бы, обычных проявлениях организма. Например, резкое похудение, резкий рост волос или неожиданная утомляемость — все это может стать реакцией на развитие онкологии.