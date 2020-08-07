Виды рака, которые врачи считают самыми опасными 

Все злокачественные опухоли очень опасны в первую очередь из-за того, что редко поддаются лечению. Кроме того, люди начинают их замечать уже на поздних стадиях, когда помогает либо операция, либо болезнь становится неизлечимой. Однако врачи все равно выделяют несколько самых опасных видов рака. "Рамблер" собрал все болезни, которые должны насторожить.

Рак поджелудочной железы

В России за минувший год смертность от рака поджелудочной железы составила самы высокий процент. Это происходит из-за того, что люди часто не обращают внимание на симптомы или путают их с обычным отравлением и дареей. Кроме того, рак поджелудочной железы тяжело диагностировать, так как пациенты редко намеренно ходят на УЗИ органов живота. Поэтому его выявляют уже на поздних стадиях, когда он не поддается лечению.

Рак печени и печеночных протоков

На втором месте по доли смертности оказался рак печени и печеночных протоков. Чаще всего он тяжело лечится у людей, которые злоупотребляют алкоголем. Их орган перестает нормально функционировать, а к этому добавляется злокачественная опухоль. В большинстве случаев рак печени начинается с желчевыводящих путей. Известно, что печень болеть не может, поэтому в этом случае также есть проблемы с диагностикой. Из-за того, что люди пренебрегают диспансеризацией и осмотрами врачей, рак печени выявляют слишком поздно.

Рак пищевода

Летальность по этому типу рака составила чуть меньше, чем по двум предыдущим, но все еще высока. Причиной рака пищевода чаще всего становятся вредные привычки, например, курение, употребление спиртного и неправильное питание. Все это вместе повышает риски онкологии. Симптомы рака пищевода тяжело отличить от обычной усталости. Человек худеет, теряет аппетит, быстро утомляется, и у него повышается температура тела.