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Ученые раскрыли причину развития особо опасного рака 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые раскрыли причину развития особо опасного рака
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Института Вистара выяснили, что раковые клетки молочной железы, которым не хватает кислорода, посылают сигналы, провоцирующие онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях. Данный механизм крайне важен для прогрессирования опухоли, что позволяет ученым разработать новые методы лечения особо опасных форм заболевания.
Биологи провели ряд экспериментов, в ходе которых культивировали клетки рака груди в условиях дефицита кислорода для имитации гипоксии, которую можно наблюдать в микросреде, окружающей опухоль внутри организма. Эксперты установили, что сигнальные соединения содержатся в маленьких внеклеточных пузырьках, которые транспортируют их в другие клетки-реципиенты. Таким образом, у последних изменяется активность митохондрий, что является причиной нерегулируемого морфогенеза эпителиальных тканей поблизости от опухоли.
Вдобавок к этому, у клеток-реципиентов изменяется экспрессия генов, связанных с подвижностью, организацией цитоскелета и межклеточным контактам. Эпителиальные клетки также показывали усиление воспалительных реакций и реже погибали. Ученые предположили, что злокачественные клетки с помощью онкогенных сигналов влияли на клеточную архитектуру молочной железы. Тем временем здоровые клетки проявляли морфологические изменения, начинали усиленно делиться и отличались жизнеспособностью. Раковые клетки, в свою очередь, приобретали подвижность, которая позволяла им мигрировать из первичного очага и формировать метастазы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что найден способ побороть неизлечимый рак.
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