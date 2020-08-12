Ученые раскрыли причину развития особо опасного рака 

Американские ученые из Института Вистара выяснили, что раковые клетки молочной железы, которым не хватает кислорода, посылают сигналы, провоцирующие онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях. Данный механизм крайне важен для прогрессирования опухоли, что позволяет ученым разработать новые методы лечения особо опасных форм заболевания.

Биологи провели ряд экспериментов, в ходе которых культивировали клетки рака груди в условиях дефицита кислорода для имитации гипоксии, которую можно наблюдать в микросреде, окружающей опухоль внутри организма. Эксперты установили, что сигнальные соединения содержатся в маленьких внеклеточных пузырьках, которые транспортируют их в другие клетки-реципиенты. Таким образом, у последних изменяется активность митохондрий, что является причиной нерегулируемого морфогенеза эпителиальных тканей поблизости от опухоли.

Вдобавок к этому, у клеток-реципиентов изменяется экспрессия генов, связанных с подвижностью, организацией цитоскелета и межклеточным контактам. Эпителиальные клетки также показывали усиление воспалительных реакций и реже погибали. Ученые предположили, что злокачественные клетки с помощью онкогенных сигналов влияли на клеточную архитектуру молочной железы. Тем временем здоровые клетки проявляли морфологические изменения, начинали усиленно делиться и отличались жизнеспособностью. Раковые клетки, в свою очередь, приобретали подвижность, которая позволяла им мигрировать из первичного очага и формировать метастазы.