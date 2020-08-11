В России были найдены переносчики нового китайского вируса SFTS. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вирусолога Михаила Щелканова.

Эксперт рассказал, что переносчиками SFTS являются клещи. Те, которые могут распространять вирус, обитают на Дальнем Востоке. Щелкунов отметил, что SFTS не является респираторной инфекцией, поэтому не может быть очень заразным. Однако смертность от него достигает 30%, что говорит о повышенной опасности вируса.