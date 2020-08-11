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Переносчики вируса SFTS были найдены в России 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России были найдены переносчики нового китайского вируса SFTS. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вирусолога Михаила Щелканова.
Эксперт рассказал, что переносчиками SFTS являются клещи. Те, которые могут распространять вирус, обитают на Дальнем Востоке. Щелкунов отметил, что SFTS не является респираторной инфекцией, поэтому не может быть очень заразным. Однако смертность от него достигает 30%, что говорит о повышенной опасности вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стала известна дата вакцинации россиян от коронавируса. РФ первой в мире зарегистрировала прививку от COVID-19.
Болезни и лекарства , Видео
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