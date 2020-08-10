Выявлено пагубное влияние фруктов на печень 

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра

Павлова в своем интервью для РИА Новости сообщила, что употребление фруктов может привести к развитию болезней печени.

По словам эксперта, семечковые фрукты, такие как яблоки и груши, содержат большое количество фруктозы, которая может привести к жировой болезни печени. Дело в том, что фруктоза полностью захватывается белками печени, поэтому она и представляет угрозу для организма.

Врач также отмечает, что есть фрукты в качестве перекуса может быть опасно для здоровья. С фруктами организм получает много глюкозы, фруктозы и выброс инсулина, но при этом недополучает белка. Фрукты можно есть исключительно в качестве десерта.