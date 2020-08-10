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Выявлено пагубное влияние фруктов на печень 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Выявлено пагубное влияние фруктов на печень
Фото: depositphotos
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра
Павлова в своем интервью для РИА Новости сообщила, что употребление фруктов может привести к развитию болезней печени.
По словам эксперта, семечковые фрукты, такие как яблоки и груши, содержат большое количество фруктозы, которая может привести к жировой болезни печени. Дело в том, что фруктоза полностью захватывается белками печени, поэтому она и представляет угрозу для организма.
Врач также отмечает, что есть фрукты в качестве перекуса может быть опасно для здоровья. С фруктами организм получает много глюкозы, фруктозы и выброс инсулина, но при этом недополучает белка. Фрукты можно есть исключительно в качестве десерта.
Ранее "Рамблер" сообщал о трех признаках, которые сигнализируют о том, что в вашей печени накопились токсины.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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