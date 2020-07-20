3 признака накопления токсинов в печени 

Печень ежедневно фильтрует кровь, стараясь избавить нас от токсинов. Но порой сама перегружается вредными веществами и дает об этом знать. О том, как распознать, что в печени накопились токсины, рассказывает «Рамблер».

Спазмы и газы

Постоянные спазмы в брюшной полости могут сигнализировать о том, что печень не работает в полную силу и не может самостоятельно избавиться от токсинов, а частое газообразование указывает на ее воспаление.

Диарея

Если без причин (отравление, употребление немытых овощей и фруктов и т.п.) вас часто мучает диарея, это может быть явным симптомом нарушения работы печени. Диарея же — сигнал того, что органу требуется детоксикация.

Зуд и раздражение кожи

Возможно, вы будете удивлены, но признаком накопления токсинов в печени могут стать раздражение и сухость кожи. Если не удается снять симптомы специальными кремами, скорее всего, проблема не только внешняя, но и внутренняя. Пора чистить печень.