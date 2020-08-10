Обнаружена неожиданная польза плацебо 

Американские ученые выяснили, что плацебо может быть полезно при лечении и тестировании лекарств. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В рамках эксперимента специалисты давали пациентам вещество без явных лечебных свойств. При этом люди знали про отсутствие научно доказанного эффекта препарата, но в результате получали пользу. У участников испытаний снизилось число маркеров эмоционального дистресса.

«Вместо того, чтобы прописывать множество препаратов, чтобы помочь пациенту, дайте ему плацебо и скажите, что оно может помочь, если они будут в него верить», — заявил один из авторов научной работы Джейсон Мозер.

Пациенты принимали назальный спрей с солевым раствором. Та группа людей, которую осведомили о недоказанной эффективности лекарства, восприняла эксперимент спокойно и меньше переживала по поводу результатов. Некоторые даже верили в пользу плацебо.