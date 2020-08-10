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Названы невосприимчивые к коронавирусу люди 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Названы невосприимчивые к коронавирусу люди
Фото: depositphotos.com
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Об этом пишут "Известия".
По словам специалиста, к числу невосприимчивых к COVID-19 относятся некоторые медики, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".

« [Они] контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — рассказал Арег Тотолян.

Он отметил, что изучение таких людей может помочь найти универсальное средство борьбы с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены опасные советы по защите от COVID-19.
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Коронавирус , газета "Известия"
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