Названы невосприимчивые к коронавирусу люди 

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Об этом пишут "Известия".
По словам специалиста, к числу невосприимчивых к COVID-19 относятся некоторые медики, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".
« [Они] контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — рассказал Арег Тотолян.
Он отметил, что изучение таких людей может помочь найти универсальное средство борьбы с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены опасные советы по защите от COVID-19.