Названы невосприимчивые к коронавирусу люди 

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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Об этом пишут "Известия".

По словам специалиста, к числу невосприимчивых к COVID-19 относятся некоторые медики, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".

« [Они] контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — рассказал Арег Тотолян.

Он отметил, что изучение таких людей может помочь найти универсальное средство борьбы с коронавирусом.