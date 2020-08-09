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Перечислены опасные советы по защите от коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Перечислены опасные советы по защите от COVID-19
Фото: Depositphotos
С самого начала пандемии в Сети появляются советы о том, как можно защититься от коронавирусной инфекции. Однако, многие из них не только бесполезны, но могут серьезно навредить здоровью. Врач ГКБ им. В. В. Виноградова Мария Блинова рассказала, какие способы защиты применять точно не стоит. Ее слова приводит «Российская газета».
Так, Блинова считает, что на самом деле не подхватить коронавирусную инфекцию может помочь только правильный респиратор. Медицинские маски же призваны служить барьером для того, чтобы не заразить окружающих. Носить их в общественных местах необходимо, поскольку никто на сто процентов не может быть уверен, что не является бессимптомным переносчиком вируса.
А вот обрабатывать маски спиртовой настойкой прополиса, как советуют некоторые блогеры в Сети, эксперт не рекомендует, подчеркивая, что прополис просто не может защитить дыхательные пути от заражения, поскольку не обладает бактерицидными свойствами.
Также Блинова разнесла в пух и прах совет пить для профилактики заболевания и повышения иммунитета перекись водорода. Это не только не поможет избежать возможности заражения коронавирусной инфекцией, но и может нанести серьезный вред здоровью.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали необычный симптом коронавируса.
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Коронавирус , "Российская газета"
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