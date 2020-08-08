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Врачи назвали очень странный симптом коронавируса 

Александра Нечаева 43 минуты назад
Врачи назвали необычный симптом коронавируса
Фото: Depositphotos
Американские медики опубликовали в журнале The American Journal of Emergency Medicine результаты обследования пациента, на основании которых сделали вывод о том, что одним из симптомов коронавируса может быть длительная не прекращающаяся икота.
В качестве примера специалисты описали случай с пациентом из Чикаго. Мужчина 62 лет обратился к врачам из-за длительной икоты, которую никак не мог унять. Медики обследовали пациента, отметив у него незначительное повышение температуры тела до 37,3 градусов. Мужчине сделали тест на COVID-19. Результат оказался положительным. При этом все основные признаки коронавирусной инфекции такие, как кашель, заложенность носа, потеря обоняния, боль в груди и горле, одышка, у него отсутствовали. При этом у пациента в анамнезе отмечались ишемическая болезнь сердца, диабет и гипертония.
Обследование легких показало поражение органа, мужчину отправили в больницу, откуда выписали через несколько дней в стабильном состоянии.
Отмечается, что это первое заявление о возможности включения длительной икоты в перечень симптомов коронавирусной инфекции. Специалисты заявляют, что коронавирус проявляет большое количество нетипичных симптомов, на которые стоит обращать внимание, как простым людям, так и врачам.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван неявный фактор смерти от COVID-19.
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