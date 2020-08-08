Врачи назвали необычный симптом коронавируса

Американские медики опубликовали в журнале The American Journal of Emergency Medicine результаты обследования пациента, на основании которых сделали вывод о том, что одним из симптомов коронавируса может быть длительная не прекращающаяся икота.

В качестве примера специалисты описали случай с пациентом из Чикаго. Мужчина 62 лет обратился к врачам из-за длительной икоты, которую никак не мог унять. Медики обследовали пациента, отметив у него незначительное повышение температуры тела до 37,3 градусов. Мужчине сделали тест на COVID-19. Результат оказался положительным. При этом все основные признаки коронавирусной инфекции такие, как кашель, заложенность носа, потеря обоняния, боль в груди и горле, одышка, у него отсутствовали. При этом у пациента в анамнезе отмечались ишемическая болезнь сердца, диабет и гипертония.

Обследование легких показало поражение органа, мужчину отправили в больницу, откуда выписали через несколько дней в стабильном состоянии.

Отмечается, что это первое заявление о возможности включения длительной икоты в перечень симптомов коронавирусной инфекции. Специалисты заявляют, что коронавирус проявляет большое количество нетипичных симптомов, на которые стоит обращать внимание, как простым людям, так и врачам.