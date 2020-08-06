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Назван неявный фактор летального исхода при коронавирусе 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Назван неявный фактор смерти от COVID-19
Фото: РИА Новости
Американские ученые выяснили, какой фактор при начальной стадии коронавируса может привести к тяжелому течению болезни и летальному исходу. Об этом сообщают "Известия".
По мнению специалистов, опасный симптом — температура тела 35,5 градусов и ниже. Среди пациентов с данным проявлением болезни умирают 44%.
Однако сильный жар (выше 40 градусов) также может сигнализировать о высоком риске неблагоприятного исхода. Согласно исследованию ученых, в этой группе умирают 42% пациентов с COVID-19.
Российские эксперты высказались, что низкая температура может быть просто присуща пожилым людям. Еще одной возможной причиной специалисты назвали слабую реакцию иммунной системы, которая не вырабатывает в нужных количествах медиатора воспаления.
Ранее "Рамблер" сообщал, что простудные инфекции готовят организм к защите от COVID-19.
Коронавирус
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