Назван неявный фактор смерти от COVID-19

Американские ученые выяснили, какой фактор при начальной стадии коронавируса может привести к тяжелому течению болезни и летальному исходу. Об этом сообщают "Известия".

По мнению специалистов, опасный симптом — температура тела 35,5 градусов и ниже. Среди пациентов с данным проявлением болезни умирают 44%.

Однако сильный жар (выше 40 градусов) также может сигнализировать о высоком риске неблагоприятного исхода. Согласно исследованию ученых, в этой группе умирают 42% пациентов с COVID-19.

Российские эксперты высказались, что низкая температура может быть просто присуща пожилым людям. Еще одной возможной причиной специалисты назвали слабую реакцию иммунной системы, которая не вырабатывает в нужных количествах медиатора воспаления.