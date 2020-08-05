Простудные инфекции защищают организм от COVID-19

Исследование показало, что простудные инфекции могут «натренировать» организм распознавать COVID-19. Об этом сообщает «Собеседник».

Помогающие иммунной системе Т-клетки укрепляют её память за счёт распознавание вируса обычной простуды. Таким образом, при его повторном попадании в организм он быстро уничтожается этими самыми клетками. Они также идентифицируют некоторые части нового коронавируса.

С результатами исследования подробнее можно ознакомиться в научном журнале Science. В нем сказано, что укрепляющие память иммунной системы Т-клетки сохраняют информацию о вирусах, встречаемых раньше.

Однако авторы исследования предупреждают, что еще рано говорить о том, может ли уже заложенная память иммунных клеток воздействовать на течение коронавируса у человека.

Исследователи также доказали, что у некоторых людей память Т-клеток производит так называемое перекрёстное реагирование на вирус SARS-CoV-2. Именно поэтому вирус проявляет себя умеренными симптомами у одних людей и гораздо более тяжелой формой у других.