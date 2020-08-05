Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Анастасия Иванова
2 часа назад
Комментарии19
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России начнется вторая волна коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам специалиста, повторная вспышка случится ориентировочно в октябре-ноябре, когда на улице станет сыро и прохладно.
Анатолий Альтштейн отметил, что уже сейчас, глядя на другие страны, можно судить, какой будет вторая волна коронавируса. В Израиле смертность от COVID-19 уменьшилась в два раза. Однако по числу зараженных вторая волна стала более масштабной, чем первая. В Сингапуре из 50 тысяч пациентов умерло 0,5 процента - 24 человека.
«Если бы во всем мире показатель летальности был таким, мы бы большого внимания на этот вирус и не обращали. Надеюсь, что это может стать общей закономерностью: заболеваемость может быть более высокой, но летальность станет ниже», — сказал вирусолог.
Кроме того, он высказался по поводу вакцинации. По мнению Анатолия Альтштейна, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить пять миллионов москвичей.
Комментарии19
Коронавирус,Видео
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress