Названы сроки второй волны коронавируса в России

Анатолий Альтштейн отметил, что уже сейчас, глядя на другие страны, можно судить, какой будет вторая волна коронавируса. В Израиле смертность от COVID-19 уменьшилась в два раза. Однако по числу зараженных вторая волна стала более масштабной, чем первая. В Сингапуре из 50 тысяч пациентов умерло 0,5 процента - 24 человека.