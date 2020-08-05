За последние сутки в России зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19. Статистику опубликовал оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Согласно последним данным, у 25,8% зараженных не было клинических проявлений болезни. Выздоровели 7 555 пациентов, умерли — 139.
Новые случаи были выявлены в 83 регионах:
Оперштаб
Таким образом, за все время распространения инфекции в России зафиксировано 866 627 случаев коронавируса. Выздоровели 669 026 человек, умерли — 14 490 пациентов.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтов РФ нашли новый способ лечения COVID-19.