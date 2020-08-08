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Врачи заявили о распространении в Китае нового опасного вируса 

Александра Нечаева 32 минуты назад
Врачи заявили о новом смертельно опасном вирусе
Фото: Depositphotos
В нескольких регионах Китая отмечено распространение опасного вируса под названием SFTS, который может привести к летальному исходу, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.
В здании говорится о том, что, как считают врачи, этот вирус передается в основном через укусы насекомых. Но, по словам известного китайского вирусолога Шэн Цзифан, исключить вероятность того, что SFTS способен передаваться от человека к человеку, также нельзя. По словам специалиста, вирус может распространяться через кровь.
У инфицированных людей отмечаются кашель, повышенная температура, снижение уровня лейкоцитов и возросшее число тромбоцитов в крови. Вирус, по словам специалистов, еще очень мало изучен, однако паниковать они не советуют.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали необычный симптом коронавируса.
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Болезни и лекарства , ИТАР-ТАСС
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