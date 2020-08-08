Врачи заявили о новом смертельно опасном вирусе

В нескольких регионах Китая отмечено распространение опасного вируса под названием SFTS, который может привести к летальному исходу, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.

В здании говорится о том, что, как считают врачи, этот вирус передается в основном через укусы насекомых. Но, по словам известного китайского вирусолога Шэн Цзифан, исключить вероятность того, что SFTS способен передаваться от человека к человеку, также нельзя. По словам специалиста, вирус может распространяться через кровь.

У инфицированных людей отмечаются кашель, повышенная температура, снижение уровня лейкоцитов и возросшее число тромбоцитов в крови. Вирус, по словам специалистов, еще очень мало изучен, однако паниковать они не советуют.