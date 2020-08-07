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6 главных признаков распространения рака в организме 

Анастасия Иванова 1 час назад
6 верных признаков, которые говорят о развитии рака
Фото: depositphotos
Множество мужчин по всему миру сталкиваются с раком предстательной железы. При этом онкологи отмечают, что проявления рака могут быть совершенно неощутимы, пока опухоль не начнет давление на канал вывода мочи.
Поэтому врачи вывели шесть признаков развития рака предстательной железы: проблемы при мочеиспускании и соответствующие боли, снижение «напора» мочи, следы крови в выделениях спермы, отеки в ногах, боли в костях и общая усталость.
Болезненная бледность, утомляемость и сексуальна дисфункция тоже могут стать причиной возникшей опухоли, что еще раз подтверждает факт того, что нельзя упускать ни одного симптома.
Ранее "Рамблер" рассказывал овидах рака, которые считаются самыми опасными.
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