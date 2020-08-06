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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок на теле человека. Видео опубликовано на YouTube-канале эксперта.
Комаровский утверждает, что людям необходимо контролировать родинки, особенно большие и те, которые появились недавно. Врач перечислил пять симптомов, которые сигнализируют о том, что родинки следует показать специалисту:

«Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору».

Затем Комаровских добавил, что ее края должны быть ровными, а цвет однородным. Врач также рекомендует наблюдать за родинками, диаметр которых превышает шесть миллиметров. И последний пункт, который назвал Евгений:

«Наконец, последний пункт — динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача».

Ранее «Рамблер» писал о первых признаках камней в почках.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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