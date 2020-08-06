Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок на теле человека. Видео опубликовано на YouTube-канале эксперта.

Комаровский утверждает, что людям необходимо контролировать родинки, особенно большие и те, которые появились недавно. Врач перечислил пять симптомов, которые сигнализируют о том, что родинки следует показать специалисту:

«Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору».

Затем Комаровских добавил, что ее края должны быть ровными, а цвет однородным. Врач также рекомендует наблюдать за родинками, диаметр которых превышает шесть миллиметров. И последний пункт, который назвал Евгений: