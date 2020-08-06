Первые признаки камней в почках 

Боль от образования камней в почках проявляется не сразу, начало болезни чаще всего проходит незаметно, поэтому человек может даже не подозревать о проблеме. Однако, формирующиеся камни могут травмировать мочевыводящие пути и провоцируют развитие инфекционных заболеваний. О том, как вовремя распознать болезнь, рассказывает «Рамблер».

Боль в пояснице

Боль в спине из-за образования камней в почках отличается от других неприятных ощущений тем, что возникает, как правило, внезапно и проявляется в виде приступов, сменяющихся периодическим облегчением.

Затрудненное мочеиспускание и чувство жжения

Камень большого размера может блокировать мочеточник и не давать моче поступать в мочевой пузырь, поэтому и возникает проблема. А неприятное ощущение жжения возникает при переходе камня из мочеточника в мочевой пузырь. Кроме того, камень во время движения может царапать внутреннюю поверхность пузыря, из-за чего возникает кровоточивость, а в моче появляется кровь.

Тошнота

Как уже говорилось выше, камни препятствуют свободному току мочи. Ее накопление в почках вызывает отек и воспаление. Раздражение распространяется по нервным окончаниям к некоторым участкам кишечника, вызывая болезненные ощущения в животе, а также появление тошноты.