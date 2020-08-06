Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса 

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, как распознать и вылечить предраковый папилломатоз гортани. Об этом сообщает Medical Note.

Папиллома гортани представляет собой доброкачественную опухоль. Она образуется из плоского или переходного эпителия и выступает над его поверхностью в виде сосочка.

Как сообщает Иван Карасев, папилломы имеют вирусную этиологию. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус папилломы человека семейства паповавирусов шестого и десятого типов.

К основному клиническому признаку папилломатоза относят охриплость голоса. Также встречается нарушение дыхания. Заболевание проходит в тяжелой форме из-за частых рецидивов, которые могут привести к стенозу гортани, возможностью распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.

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