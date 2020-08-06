Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Фото: depositphotos.com
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, как распознать и вылечить предраковый папилломатоз гортани. Об этом сообщает Medical Note.
Папиллома гортани представляет собой доброкачественную опухоль. Она образуется из плоского или переходного эпителия и выступает над его поверхностью в виде сосочка.
Как сообщает Иван Карасев, папилломы имеют вирусную этиологию. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус папилломы человека семейства паповавирусов шестого и десятого типов.
К основному клиническому признаку папилломатоза относят охриплость голоса. Также встречается нарушение дыхания. Заболевание проходит в тяжелой форме из-за частых рецидивов, которые могут привести к стенозу гортани, возможностью распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.
Врач-хирург также рассказал, как проходит лечение:

«Лечение — эндоларингеальное удаление папиллом, то есть, хирургическое, с использованием лазера или ультразвука. В послеоперационном периоде проводится противовоспалительная, антибактериальная терапия — для профилактики развития рубцового процесса».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников заявил, что нет никакой второй волны.
Видео дня. Как убрать отложения солей на шее
Комментарии
Болезни и лекарства , Иван Карасев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России запатентовали препарат от коронавируса
В России запатентовали препарат от коронавируса
В России запатентовали препарат от коронавируса
В России запатентовали препарат от коронавируса
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Видео
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
01:14
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как убрать отложения солей на шее
01:40
Как убрать отложения солей на шее
Народная медицина
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Почему летом болит горло
06:04
Почему летом болит горло
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение