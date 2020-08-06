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Мясников высказался о второй волне коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Мясников: «Нет никакой второй волны»
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о второй волне коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
По мнению доктора Мясникова, второй волны коронавируса не будет. COVID-19 останется с людьми навсегда и "выродится в банальные ОРЗ".

"Нет никакой 2-й волны. Как было правильно сказано: «Это не 2-я волна, это все еще первая». Природа нового коронавируса такова, что, придя к нам в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно. Нет никакой 2-й или 3-й волн, инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу", — написал врач.

Он добавил, что там, где коронавируса еще не было, он будет. Там, где была выраженная вспышка, например, в Москве или Нью-Йорке, стоит ожидать "стабильный незначительный прирост переболевших в легкой форме".

"Почему? Все тот же принцип работы «стадного» иммунитета. Есть предположения (математические модели), что для прекращения роста тяжелых случаев необходим уровень не в 60-70% переболевших, а всего в 20-25%", — объяснил Мясников.

По словам врача, информация о наступлении второй волны коронавируса — это "разжигание панических настроений":

"Люди боятся не 2-й волны болезни как таковой (не знаю таких), все поголовно боятся повторных карантинных мероприятий. Я опять повторюсь: запуганный человек — слабый человек! Легкая жертва для вируса".

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса.
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Комментарии 1
Коронавирус , Александр Мясников
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