Мясников: «Нет никакой второй волны»

"Нет никакой 2-й волны. Как было правильно сказано: «Это не 2-я волна, это все еще первая». Природа нового коронавируса такова, что, придя к нам в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно. Нет никакой 2-й или 3-й волн, инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу", — написал врач.
"Почему? Все тот же принцип работы «стадного» иммунитета. Есть предположения (математические модели), что для прекращения роста тяжелых случаев необходим уровень не в 60-70% переболевших, а всего в 20-25%", — объяснил Мясников.
"Люди боятся не 2-й волны болезни как таковой (не знаю таких), все поголовно боятся повторных карантинных мероприятий. Я опять повторюсь: запуганный человек — слабый человек! Легкая жертва для вируса".