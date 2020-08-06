В России выявлено 5267 новых случаев коронавируса 

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Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику по зараженным в стране. В России за последние сутки выявили 5267 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

У 26,2% не было никаких клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 116 летальных исходов. Полностью выздоровел 7 331 человек.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Оперштаб

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировали 871 894 случая COVID-19. Выздоровели 676 357 человек, умерли — 14 606 пациентов.