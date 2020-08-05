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Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Фото: depositphotos.com
Главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие факторы значительно повышают риск развития рака. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам врача, генетика объясняет примерно 15% случаев развития онкологии. Гораздо большее значение имеют мутации, связанные с образом жизни и возрастом человека.
Так, риск заболеть раком увеличивается в 30 раз из-за курения. Также его повышает употребление алкоголя.

"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", — рассказал Андрей Каприн.

Онколог отметил, что организм приходит в себя только через десять лет после отказа от курения.
Кроме того, большую роль играет возраст. По словам Каприна, после 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций.
Ранее "Рамблер" сообщал, что новый метод лечения рака внедрили в России.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН
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