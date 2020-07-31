Новый метод лечения рака внедрили в России 

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В России начали использовать новый, инновационный метод лечения рака. Он основан на принципах лучевой терапии. Об этом сообщает News.ru.

Как рассказал заведующий отделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин, в некоторых случаях методика стереотаксической лучевой терапии может заменить химиотерапию. Она помогает избавляться от некоторых новообразований и ликвидировать метастазы.

По словам врача, новый метод может полностью победить рак легкого на начальной стадии и злокачественные опухоли предстательной железы.

«Лечение происходит за счет большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли. Это эквивалентно хирургическому удалению», — рассказал Сергей Усычкин.

Однако он отметил, что есть проблемы в широком использовании методики из-за кадрового голода в сфере здравоохранения и высокой стоимости лечения.